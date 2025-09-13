  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

اختصاص مالیات مودیان به «طرح تامین فضاهای پژوهشی و فناوری استان بوشهر»

بوشهر- رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس گفت: مودیان مالیاتی می‌توانند سهم خود را به «طرح تأمین فضاهای پژوهشی و فناوری استان بوشهر» در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اختصاص دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمن دشتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها گفت: این طرح به مودیان مالیاتی اجازه می‌دهد مالیات پرداختی خود را به پروژه‌های مشخصی اختصاص دهند که به‌صورت شفاف معرفی می‌شوند.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس افزود: انتخاب «طرح تأمین فضاهای پژوهش و فناوری پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر)» به عنوان پروژه منتخب، با هدف توسعه ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان و حمایت از صنایع دانش‌بنیان صورت گرفته است.

وی یادآور شد: سرمایه‌گذاری در پژوهش و فناوری نه تنها موجب ارتقای تولید و اشتغال جوانان متخصص خواهد شد، بلکه آینده‌ای پایدار برای توسعه استان رقم می‌زند.

دشتی تصریح کرد: اجرای این طرح، علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی برای توسعه زیرساخت‌های علمی و فناوری استان، اعتماد و رضایت مودیان را نیز افزایش می‌دهد؛ چرا که آنان اطمینان دارند مالیات‌شان به صورت مستقیم در مسیر پیشرفت استان و تأمین زیرساخت فعالیت‌های فرزندان نخبه خود، هزینه می‌شود.

وی با دعوت از فعالان اقتصادی و مودیان حقیقی برای مشارکت در این طرح گفت: بخش خصوصی و مودیان می‌توانند ضمن انجام تکلیف قانونی خود، از ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه پارک علم و فناوری برای ارتقای کسب‌وکار بهره‌مند شود.

وی بیان کرد: مودیان جهت استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی نسبت به انتخاب «طرح تأمین فضاهای پژوهش و فناوری پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر)» اقدام کنند.

