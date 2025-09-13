اختصاص مالیات مودیان به «طرح تامین فضاهای پژوهشی و فناوری استان بوشهر»

به گزارش خبرنگار مهر، رحمن دشتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها گفت: این طرح به مودیان مالیاتی اجازه میدهد مالیات پرداختی خود را به پروژههای مشخصی اختصاص دهند که بهصورت شفاف معرفی میشوند.
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس افزود: انتخاب «طرح تأمین فضاهای پژوهش و فناوری پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر)» به عنوان پروژه منتخب، با هدف توسعه ظرفیتهای علمی و فناورانه استان و حمایت از صنایع دانشبنیان صورت گرفته است.
وی یادآور شد: سرمایهگذاری در پژوهش و فناوری نه تنها موجب ارتقای تولید و اشتغال جوانان متخصص خواهد شد، بلکه آیندهای پایدار برای توسعه استان رقم میزند.
دشتی تصریح کرد: اجرای این طرح، علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی برای توسعه زیرساختهای علمی و فناوری استان، اعتماد و رضایت مودیان را نیز افزایش میدهد؛ چرا که آنان اطمینان دارند مالیاتشان به صورت مستقیم در مسیر پیشرفت استان و تأمین زیرساخت فعالیتهای فرزندان نخبه خود، هزینه میشود.
وی با دعوت از فعالان اقتصادی و مودیان حقیقی برای مشارکت در این طرح گفت: بخش خصوصی و مودیان میتوانند ضمن انجام تکلیف قانونی خود، از ظرفیتهای پژوهشی و فناورانه پارک علم و فناوری برای ارتقای کسبوکار بهرهمند شود.
وی بیان کرد: مودیان جهت استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ میتوانند با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی نسبت به انتخاب «طرح تأمین فضاهای پژوهش و فناوری پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر)» اقدام کنند.
نظر شما