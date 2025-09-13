به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رقابتهای انتخابی هجدهمین دوره جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶ - اندونزی در ۸ گروه و با حضور ۳۱ تیم از ۲۹ شهریور برگزار میشود.
تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه G با تیمهای مالزی، امارات و بنگلادش همگروه است. این مسابقات به میزبانی مالزی در شهر کوناتان برگزار میشود.
برنامه زمانبندی مسابقات تیم ملی فوتسال کشورمان به شرح زیر است:
شنبه ۲۹ شهریور
ایران – بنگلادش (ساعت ۱۱:۳۰)
مالزی – امارات (ساعت ۱۶)
دوشنبه ۳۱ شهریور
امارات – ایران (ساعت ۱۱:۳۰)
بنگلادش – مالزی (ساعت ۱۶)
چهارشنبه ۲ مهر
امارات – بنگلادش (ساعت ۱۱:۳۰)
ایران – مالزی (ساعت ۱۶)
