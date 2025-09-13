به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، بعد از ظهر شنبه، در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهریار که در مصلای این شهرستان برگزار شد، با اشاره به تحولات فرهنگی اخیر در منطقه اظهار داشت: شهریار طی ماههای گذشته شاهد افزایش چشمگیر رویدادها و فعالیتهای فرهنگی بوده است که این روند، نویدبخش آیندهای روشن در حوزه فرهنگ و هنر است.
فرماندار شهریار با اشاره به برخی برنامههای فرهنگی شهرستان افزود: برگزاری گالری خیابانی به یاد استاد فرشچیان همزمان با هفته دفاع مقدس، نمایشگاه عروسکی و همچنین جشنواره اقوام در وحیدیه از جمله اقدامات مؤثر فرهنگی اخیر بوده است.
برنجی ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورش نیز با همکاری خوب رئیس اداره آموزش و پرورش، آقای حبیبی، اقدامات عمرانی همچون خشتگذاری، توسعه عدالت آموزشی، اجتماعی و پرورشی در دستور کار قرار گرفته و نتایج قابل قبولی به دست آمده است.
وی همچنین با اشاره به کاهش رفتارهای خودآسیبرسان در بین دانشآموزان خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر «مشق گلریزان»، آماری بسیار امیدوارکننده ارائه شد که حاکی از کاهش ۸۰ درصدی رفتارهای خودآسیبرسان در بین دانشآموزان بوده است. اگرچه همچنان ۲۰ درصد باقی مانده نگرانکننده است، اما کاهش چشمگیر آمار نشاندهنده تلاش مؤثر دستگاههایی همچون آموزش و پرورش، بهزیستی، نیروی انتظامی و دادستانی شهرستان است که جای قدردانی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه شهرستان شهریار در حوزه فعالیتهای مذهبی نیز پیشتاز بوده است، گفت: مردم این شهرستان برای ۱۳ شهیدی که در جنگ ۱۲ روزه تقدیم شدند، مراسم باشکوهی برگزار کردند و در مناسبتهایی چون اربعین حسینی نیز برنامههای شایستهای اجرا شد که باید تداوم یابد.
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار با تاکید بر لزوم گفتوگوی مستقیم با نسل نوجوان افزود: امروز نیاز است که قدمی فراتر برداریم و با نوجوانان وارد تعامل شویم. ما در بسیاری از موارد نتوانستهایم این نسل را به درستی درک کنیم و همین فاصله باعث شده تا فضای مجازی و رسانههای بیگانه جای خالی تعاملات سازنده را پر کنند.
وی در پایان تصریح کرد: اکنون که شاهد حضور و همکاری هنرمندان، فعالان رسانهای و فرهنگی در سطح شهریار هستیم، باید گام بزرگتری در راستای تعامل با نسل جدید برداریم. این نسلی است که در جهان تحولات سیاسی رقم میزند و اگر ما به موقع با آنها وارد گفتوگو نشویم، قطعاً دشمنان این جایگاه را تصاحب خواهند کرد.
