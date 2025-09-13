ایثارگری بسیجیان باید الگوی همه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی بعد از ظهر شنبه در دیدار با سردار موحد، فرمانده جدید سپاه کربلا استان، بر لزوم تقویت بنیه اعتقادی سپاه و بسیج تأکید کرد و گفت: بچههای سپاه و بسیج مازندران با جان و دل ایثار میکنند و این ایثارگریها باید به عنوان یک اصل در همۀ فعالیتهای سپاه حفظ شود.
وی با اشاره به سوابق ارزنده سردار موحد، به ویژه در فرماندهی سپاه قم، ابراز امیدواری کرد که روحیه معنوی و انگیزههای الهی ایشان بتواند در مازندران نیز به تقویت سپاه و بسیج کمک کند.
آیتالله محمدی لائینی همچنین به تاریخ درخشان لشکر ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس اشاره کرده و بر جایگاه ویژه سپاه مازندران در مقطع کنونی تأکید نمود.
وی گفت: نیروهای سپاه و بسیج در این استان با ایثارگریهای بیوقفه خود بهطور مستمر در خدمت انقلاب و کشور هستند و این روحیه فداکاری باید در تمامی اقدامات این نهاد حفظ شود.
نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین بر اهمیت رفتار محترمانه با بدنه مردمی و بسیج تأکید کرد و گفت: بسیج چیزی جز احترام و محبت نمیخواهد. اگر به این عزیزان احترام بگذاریم، آنها نیز با روحیهای بالا در کنار ما خواهند بود و در مسیر خدمت به کشور پیش خواهند رفت.
وی همچنین نسبت به عدم پیشرفت بسیج در راستای افقهای مورد نظر امام خمینی (ره) ابراز نگرانی کرده و گفت: اگر در همان مسیر که امام راحل خواسته بودند پیش میرفتیم، امروز وضعیت ما بسیار بهتر بود. مسئولان باید به نهادهای انقلابی مانند بسیج توجه بیشتری داشته باشند.
آیتالله محمدی لائینی در ادامه از فرمانده جدید سپاه کربلا خواست که رشد کیفی و کمی بسیج در استان را به عنوان اولویت اصلی پیگیری کند.
وی افزود: این رشد باید در گزارشهای عملکرد فرمانده جدید قرار گیرد و نهادهای بسیج باید در سطح استان توانمندیهای خود را افزایش دهند.
وی همچنین بر جذب بیشتر جوانان به سپاه تأکید کرد و گفت: مازندران هنوز جمعیت جوان بالایی دارد و باید از این فرصت برای تقویت سپاه بهرهبرداری کرد. افزایش جذب نیروهای جوان و تقویت سپاه در راستای حفظ امنیت کشور اهمیت زیادی دارد.
نماینده ولی فقیه در مازندران از رویهای که موجب استخدام نشدن برخی نیروهای جوان و داوطلب پس از سالها خدمت میشود، انتقاد کرده و خواستار شفافسازی در خصوص وضعیت استخدام این افراد شد.
در پایان، آیتالله محمدی لائینی ضمن تقدیر از تلاشهای بسیج سازندگی در مقابله با ناکارآمدی برخی دستگاهها و پیمانکاران، بر لزوم حفظ و تقویت بنیه اعتقادی سپاه و بسیج تأکید کرد و گفت: آنچه سپاه و بسیج را ممتاز کرده، همین اعتقاد و عشق به انقلاب اسلامی است که باید همواره در این نهاد نهادینه شود.
نظر شما