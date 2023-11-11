ارتقای معرفت و معنویت دینی وظیفه مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی ظهر شنبه در آئین تکریم مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا مازندران، اظهار کرد: وظیفه اصلی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در نهادها و سازمان‌ها از جمله سپاه این است که معرفت دینی و معنویت دینی را ارتقا ببخشد و تمام برنامه‌ریزی‌هایش باید در راستای تحقق این دو راهبرد باشد.

آیت الله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: در رابطه با معرفت آنچه که در زمان غیبت سفارش شده تکیه روی سه معرفت است، معرفت خودِ خدا، رسول خدا و حجت که هر کدام بحث خاص خودش را دارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: از نظر ارتقای تقوا و دینداری باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در رابطه با خطراتی که در زمان غیبت وجود دارد و نگه داشتن دین در زمان غیبت مثل نگه داشتن آتش در کف دست است، مؤثر باشد.

امام جمعه ساری با بیان اینکه رسالت ما تعلیم معارف دین و تقویت معنویات دینی است، تصریح کرد: باید به گونه‌ای تلاش کنید که انسان‌ها در زمان غیبت، دین، حلال‌خوری، چادر و حجاب، نماز، روزه و موارد دیگر را حفظ کنند.

این مسئول گفت: اگر ما توانستیم مهارت دینداری را تقویت کنیم که البته تزریق آن سه معرفت بسیار مهم است می‌توانیم موفق باشیم وانتظار بنده از مسئول نماینده ولی فقیه در سپاه کربلا این است که سطح فضای ارزشی، معنوی و مراتب دینداری مجموعه سپاه تقویت شود.