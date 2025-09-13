انعقاد قرارداد ۳۰۰ میلیون دلاری برای احداث مگا ترمینال بار

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید چلندری مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به میزبانی حدود ۸ میلیون مسافر ورودی و خروجی در سال گذشته، اظهار کرد: بیش از ۴۰ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی در بیش از ۷۰ مسیر پروازی در این فرودگاه فعالیت داشته‌اند.

وی ادامه داد: بیش از ۵۵ درصد پروازهای حج تمتع، حدود ۸۲ درصد پروازهای حج عمره و بیش از ۷۰ درصد پروازهای عتبات عالیات از طریق ترمینال «سلام» انجام شد. در راستای اجرای رسالت شهر فرودگاهی به‌عنوان شهر لجستیکی، طی تفاهم‌نامه‌ای با راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و با حمایت وزیر راه و شهرسازی، این مأموریت در سند آمایش سرزمینی به رسمیت شناخته شد.

چلندری افزود: در حوزه منطقه آزاد، با وجود آن‌که ۱۵۰۰ هکتار از اراضی شهر فرودگاهی در محدوده منطقه آزاد و ۲۵۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد، به دلیل نبود زیرساخت، پیش‌تر فعالیت خاصی صورت نگرفته بود. با این حال، ۱۰۷ هکتار به‌عنوان هسته پیشران انتخاب و آماده‌سازی شد و قراردادهای واگذاری زمین در این بخش منعقد شده و برخی پروژه‌ها در مرحله تجهیز کارگاه هستند.

وی از انعقاد قراردادی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار برای احداث مگا ترمینال بار خبر داد و گفت: با تکمیل ظرفیت انبارها در منطقه آزاد، به‌زودی عملیات اجرایی این پروژه بزرگ در بخش لجستیکی آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بیان کرد: تاکنون درخواست سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۲۰ همت ثبت شده که از این میزان، ۴۰ همت به قرارداد نهایی منجر شده و در مرحله عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه و تکمیل پروژه قرار دارند. همچنین ۲۰ همت دیگر نیز تا پایان پاییز به قرارداد تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های مسافری فرودگاه گفت: این مجموعه دارای دو ترمینال است؛ ترمینال یک با ظرفیت اسمی ۶ میلیون مسافر برای پروازهای غیر زیارتی و ترمینال سلام با ظرفیت ۵ میلیون نفر برای پروازهای زیارتی که در ایام اربعین، روزانه تا ۱۳۰ پرواز در ترمینال سلام انجام می‌شود.

چلندری در پایان خاطرنشان کرد: طرح بهسازی و توسعه فاز دوم ترمینال یک در دستور کار قرار گرفته است که با اجرای آن، ظرفیت جابه‌جایی مسافر به ۱۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. این پروژه کمتر از یک ماه آینده آغاز می‌شود و امید داریم تا پایان سال جاری یا نیمه اول سال آینده، بهسازی کامل ترمینال یک به اتمام برسد.