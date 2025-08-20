  1. اقتصاد
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۳

پایان عملیات اربعین ۱۴۰۴ در فرودگاه امام با انتقال ۱۸۹ هزار و ۷۰۰ زائر

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: عملیات اربعین حسینی ۱۴۰۴، در مجموع با اعزام و پذیرش ۱۲۶۸ پرواز خروجی و ورودی و میزبانی از ۱۸۹ هزار و ۶۹۶ زائر، در فرودگاه امام خمینی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید چلندری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اظهار کرد: عملیات اربعین حسینی ۱۴۰۴، در مجموع با اعزام و پذیرش ۱۲۶۸ پرواز خروجی و ورودی و میزبانی از ۱۸۹ هزار و ۶۹۶ زائر، در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به پایان رسید.

وی افزود: این پروازها از ۴ مردادماه ۱۴۰۴ (برابر با اول صفر) تا ۲۶ مردادماه (۲۳ صفر) انجام شد که با ارائه خدمات رسانی شایسته به زائرین اباعبدالله الحسین اعم از فضاسازی مناسب، استقبال از زائران با برپایی مواکب در ترمینال سلام، پارکینگ رایگان، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، توانستیم رضایتمندی صد درصدی زائرین را کسب کنیم.

زهره آقاجانی

