به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از خانهباغها در نقاط مختلف مریوان، بررسی موضوع و شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی مریوان با اقدامات اطلاعاتی و میدانی موفق شدند فردی را که در این پرونده مظنون شناخته شده بود شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در مخفیگاهش دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: متهم در بازجوییهای انجامشده به ۲۰ فقره سرقت از خانهباغها اعتراف کرد. همچنین در این پرونده، یک مالخر نیز شناسایی و دستگیر شده است.
سردار الهی با تأکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با جرایم مرتبط با سرقت، تصریح کرد: پلیس با تمام توان و در چهارچوب قانون، برای تأمین امنیت روانی شهروندان و پاسخ به مطالبات بحق مردم، با سارقان برخورد خواهد کرد.
وی در پایان گفت: متهمان به همراه پرونده تشکیلشده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
