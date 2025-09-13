به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهشت آئین از اهدای پنج سری جهیزیه کامل به زوجهای نیازمند این شهرستان با همت خیرین و پشتیبانی آستان قدس رضوی خبر داد و گفت: همزمان با شور و نشاط جشنهای هفده ربیعالاول با همکاری خیرین و آشنایان نوعروسها، هر سری جهیزیه به ارزش بیش از ۴۵ میلیون تومان تهیه و تحویل پنج خانواده نیازمند شد. ارزش ریالی هر جهیزیه بر مبنای هزینه پرداختی خیرین، ۳۰ میلیون تومان بود که با دقت در خرید، ارزش واقعی آن فراتر رفت.
وی ادامه داد: تحویل اقلام پس از تکمیل مدارک در خیریه مقدس فاطمیه انجام و حوالهها جهت هر خانواده صادر شد. حمل این جهیزیهها به صورت رایگان و توسط خادم یاران عرصه عمومی از جنتشهر انجام و پس از تخلیه، کالاها در پنج وانت به مصلی نماز جمعه منتقل شد تا پس از اقامه نماز، تحویل خانوادهها شود.
دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان داراب با بیان اینکه قبلاً نیز با کمکهای آستان قدس، امام جمعه داراب و خیرین سیزده نوعروس محروم دارابی را به خانه بخت فرستاد، افزود: در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس، علاوه بر این اقدام، حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیز با مشارکت خیرین، خیریهها و کانونها برای تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان نیازمند شهرستان جمعآوری شده است تا در کوتاهترین زمان به دست خانوادهها برسد.
بهشت آئین در مورد اقلام جهیزیه این سری که بیش از ٢٢۵ میلیون تومان ارزش دارد، تصریح کرد: اقلام تحویلی شامل ۵ دستگاه یخچال فریزر ۱۶ فوت دو درب، ۵ عدد اجاق گاز پنجشعله طرح فر شیشه رفلکس، ۵ دستگاه لباسشویی دوقلو هشت کیلویی، ۵ عدد جاروبرقی سطلی، ۵ فرش ۶ متری دوتخته، ۵ سرویس چینی ۲۷ پارچه و ۵ سرویس هفت پارچه تفلون و بعضی دیگر از اقلام بود.
