به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته وقف، خبرنگاران در تور ویژهای از شرکت دانشبنیان سینافناوران ماندگار و دیگر مجموعههای فناورانه تحت حمایت سازمان اوقاف بازدید کردند. این بازدید که با هدف آشنایی با دستاوردهای فناورانه شرکتهای دانشبنیان تحت حمایت اوقاف انجام شد، فرصتی برای آشنایی با ظرفیتهای مغفولمانده وقف در عرصههای نوین، از جمله کشاورزی هوشمند، دامپروری صنعتی و صادرات فناوریمحور فراهم آورد.
پیش از حرکت به سمت شرکت دانشبنیان سینافناوران ماندگار در ملارد، بازدیدکنندگان از مجموعه فعالیتهای اقتصادی و نوآورانه سازمان اوقاف در محل این سازمان بازدید کردند. در این مرکز نوآوری، حدود ۶۰ شرکت دانشبنیان در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، هوش مصنوعی، سلامت، شیلات و تجهیزات پزشکی مشغول فعالیت هستند.
از جمله شرکتهای مورد بازدید، مجموعه گیتی هوشمند در حوزه هوش مصنوعی و شرکت زرین رویش ماندگار بود. شهرام صارمی، مدیرعامل زرین رویش ماندگار، در گفتگو با خبرنگاران از تولید سالانه ۱۳ هزار تن محصولات زراعی و باغی خبر داد و افزود: سالانه بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر-روز اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکنیم و در حوزه صادرات محصولات هستهدار نیز سالانه حدود ۳ هزار تن به کشورهای همسایه صادر میشود.
این شرکت در حوزه شیلات، باغات مازندران، گلستان و شیراز نیز فعالیتهایی را آغاز کرده و اهداف آن بر اساس معیارهای تخصصی و برنامهریزی دقیق تنظیم شده است. همچنین صادرات محصولات فرآوریشده مانند انجیر خشک نیز در دستور کار قرار دارد.
بازدید از شرکت سینافناوران ماندگار بزرگترین مرکز تولید جنین گاو در غرب آسیا
بخش دوم این تور به بازدید از شرکت سینافناوران ماندگار اختصاص داشت؛ شرکتی دانشبنیان فعال در حوزه بیوتکنولوژی دامی و تولید جنین گاو که تحت حمایت سازمان اوقاف رشد چشمگیری داشته است.
محمدمهدی نادری، مدیرعامل این شرکت، با اشاره به دستاوردهای فناورانه مجموعه گفت: ما بهترین نژادهای دام را شناسایی کردهایم و با استفاده از فناوری لقاح مصنوعی، از یک گوساله امکان تولید ۲۰ گوساله در سال فراهم شده است. اکنون بزرگترین مرکز تولید جنین گاوی در غرب آسیا هستیم.
فرآیند استحصال تخمک از دام بهصورت هفتگی انجام شده، پس از لقاح آزمایشگاهی، جنینها تا روز هفتم یا هشتم در محیط آزمایشگاهی نگهداری میشوند، منجمد شده و در نهایت به رحم گاوهای گیرنده منتقل میگردند. این فناوری پیشرفته میتواند تحولی بزرگ در افزایش بهرهوری تولید گوشت و شیر کشور ایجاد کند.
وی افزود: در حالی که در آمریکا سالانه بیش از یک میلیون جنین تولید میشود و با کاهش جمعیت دام، تولید گوشت و لبنیات افزایش یافته، در ایران نیز این ظرفیت بالقوه وجود دارد تا از طریق افزایش بهرهوری، حاشیه سود دامدار را تا ۳۰ درصد افزایش دهیم.
از صادرات به آفریقا تا رشد ۴۰ برابری ارزش مجموعه
مدیر عامل شرکت سینا فناوران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص مبلغ حمایتی سازمان اوقاف از این پروژه گفت: در حال حاضر با دو کشور آفریقایی قرارداد صادرات جنین دارد و با کشورهای دیگری نیز در حال تبادل دانش و فناوری است. با حمایتهای سازمان اوقاف، ظرفیت دامداری این مجموعه از ۷۵ رأس به بیش از ۱۰۰۰ رأس افزایش یافته و ارزش آن از ۲۰ میلیارد به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
سهامداران این مجموعه، جهاد دانشگاهی و سازمان اوقاف هستند و بخشی از درآمد شرکت به توسعه فعالیتها و بخشی دیگر به موقوفه اختصاص مییابد. جنینهای تولیدی این شرکت حدود ۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشوند، در حالی که نمونه وارداتی آنها ۴۰۰ دلار هزینه دارد.
سید حسن حجتی، مدیر مجامع و شرکتهای دانش بنیان سازمان اوقاف در این بازدید ضمن تاکید بر نقش مهم وقف در توسعه فناوریهای نوین گفت: نهاد وقف از چند سال قبل، به ویژه پس از حضور آقای خاموشی در سازمان اوقاف، به طور جدی وارد حوزه حمایت از شرکتهای دانشبنیان شده است. تاکنون حدود ۴۰ شرکت دانشبنیان تحت حمایت سازمان اوقاف فعالیت میکنند که در زمینه تأمین نیازهای روز جامعه و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی نقش مؤثری دارند.
وی افزود: مجموعه شرکتهایی که تحت حمایت سازمان هستند در حوزههای مختلفی فعالیت میکنند، از جمله درمان، دارو، بهداشت، تجهیزات پزشکی، الکترونیک و هوش مصنوعی. همچنین حوزه اقتصاد دریاپایه یکی از بخشهای مهمی است که با فعالیت شرکتهای دانشبنیان در استانهای بوشهر و هرمزگان دنبال میشود.
حجتی تصریح کرد: نگاه عمومی مردم به وقف غالباً سنتی و محدود به امور خیرخواهانه است، اما وقف در حال حاضر به عرصه علم و پژوهش نیز وارد شده است، به گونهای که ترویج دین به صورت مدرن و علمی پیگیری میشود. صندوق مهر ماندگار که توسط سازمان اوقاف راهاندازی شده، نمونهای از استمرار این فرهنگ و تلاش برای حمایت از پژوهش و نوآوری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نمایشگاهی که به زودی برگزار میشود، فرصتی خواهد بود تا اقدامات انجام شده توسط این شرکتها بهخوبی معرفی شده و مردم و رسانهها با این ظرفیتهای بزرگ آشنا شوند.
محمود استاجی، مدیر امور بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن تشریح اهداف برگزاری این تور گفت: در ایام هفته وقف، یکی از برنامههای مهم، تور بازدید از فعالیتهای سازمان اوقاف است. امروز نیز تور ویژه اصحاب رسانه را برگزار کردیم تا از نزدیک با پروژههای فناورانه و دانشبنیان تحت حمایت وقف آشنا شوند.
وی افزود: وقف نهاد و سنتی قدیمی است اما در سالهای اخیر سازمان اوقاف نگاه خود را از اجارهداری صرف به سمت سرمایهگذاری هدفمند و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تغییر داده است. این تغییر رویکرد باعث شده که وقف به حوزهای غنی و پویا تبدیل شود که ظرفیتهای بالقوه آن بیش از پیش شکوفا شده است.
استاجی تاکید کرد: با ورود سازمان اوقاف به حوزههایی مانند انرژی خورشیدی، صنعت کشاورزی، دامداری و تجهیزات پزشکی، شاهد حرکت بهروز و متناسب با نیازهای امروز جامعه هستیم. این اقدامات نمونه بارزی از تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه خودکفایی و تولید داخلی است.
او در پایان گفت: از رسانههای جمعی، به ویژه صدا و سیما و خبرگزاریها، تقاضا داریم که این پروژهها را به دقت پوشش دهند و با انعکاس فعالیتهای وقف، زمینه اطلاعرسانی گسترده به مردم فراهم شود. امیدواریم این حرکتهای نوآورانه بتواند فرهنگ وقف را به نسلهای جدید منتقل کرده و از ظرفیتهای آن در توسعه کشور بهرهبرداری کنیم.
بازدید رسانهای از فعالیتهای دانشبنیان تحت حمایت اوقاف نشان داد که وقف، نهتنها محدود به فعالیتهای سنتی نیست، بلکه امروز به ابزاری مؤثر در خدمت پیشرفت علمی، اشتغالزایی، صادرات فناوری و تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است. سازمان اوقاف با بهرهگیری از ظرفیتهای مغفولمانده موقوفات، گامهای مؤثری در جهت توانمندسازی زیستبوم دانشبنیان کشور برداشته است.
