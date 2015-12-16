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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۳

سخنگوی سازمان اوقاف خبر داد:

حمایت سازمان اوقاف از طرح‌های دانش بنیان

حمایت سازمان اوقاف از طرح‌های دانش بنیان

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد وقف‎های جدید در عرصه های مختلف علوم نوین و تحقیقات از حمایت این سازمان از طرح‎های علمی، پژوهشی و دانش‎بنیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان دبیرستان فرزانگان تهران به مناسبت هفته پژوهش، با اشاره به حمایت سازمان اوقاف و آمادگی این سازمان برای هدایت خیرین و نیکوکاران در ایجاد وقف های مرتبط با فعالیت های دانش بنیان و توسعه فعالیتهای علمی و فناوری در کشور گفت: یکی از عرصههای وقف که توسط مقام معظم رهبری به آن تاکید شده، ایجاد وقفهای جدید برای علوم نوین از جمله تحقیقات، پژوهش و فناوریهای روز است.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: این سازمان در چند سال اخیر یکی از اولویت های خود را حمایت از موضوعات دانشبنیان و پروژههای مرتبط با پیشرفت کشور، قرار داده است.

وی تصریح کرد: سازمان اوقاف با رویکرد تشویق مردم و واقفین به وقفهای مرتبط با علوم و تحقیقات، بدنبال وقفهای جدید است تا بتواند از دانشمندان، اندیشمندان و پژوهشگران علمی کشور حمایت و منابع مالی پایدار برای علم و تکنولوژی در کشور ایجاد کند.

ربیعی گفت: تلاش سازمان اوقاف این است که با ایجاد موقوفاتی مرتبط با علوم و فناوری ، منابع علمی پایداری را برای علم ، تکنولوژی و فناوری در کشور با مشارکت واقفین ایجاد کند که صرفا در تولید علم و فناوری و کارهای پژوهشی به منابع دولتی متکی نباشیم.

کد مطلب 3001695
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