به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان دبیرستان فرزانگان تهران به مناسبت هفته پژوهش، با اشاره به حمایت سازمان اوقاف و آمادگی این سازمان برای هدایت خیرین و نیکوکاران در ایجاد وقف های مرتبط با فعالیت های دانش بنیان و توسعه فعالیت‎های علمی و فناوری در کشور گفت: یکی از عرصه‎های وقف که توسط مقام معظم رهبری به آن تاکید شده، ایجاد وقف‎های جدید برای علوم نوین از جمله تحقیقات، پژوهش و فناوری‎های روز است.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: این سازمان در چند سال اخیر یکی از اولویت های خود را حمایت از موضوعات دانش‎بنیان و پروژه‎های مرتبط با پیشرفت کشور، قرار داده است.

وی تصریح کرد: سازمان اوقاف با رویکرد تشویق مردم و واقفین به وقف‎های مرتبط با علوم و تحقیقات، بدنبال وقف‎های جدید است تا بتواند از دانشمندان، اندیشمندان و پژوهشگران علمی کشور حمایت و منابع مالی پایدار برای علم و تکنولوژی در کشور ایجاد کند.

ربیعی گفت: تلاش سازمان اوقاف این است که با ایجاد موقوفاتی مرتبط با علوم و فناوری ، منابع علمی پایداری را برای علم ، تکنولوژی و فناوری در کشور با مشارکت واقفین ایجاد کند که صرفا در تولید علم و فناوری و کارهای پژوهشی به منابع دولتی متکی نباشیم.