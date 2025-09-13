بلاتکلیفی دانشجویان پیام نور اصفهان در ثبت نام ترم مهر ماه

گروه استان‌ها، خبرگزاری مهر: دانشگاه پیام نور اصفهان با پوشش جمعیتی حدود ۴۳۰ هزار نفری و قرار گرفتن در رده دانشگاه‌های معتبر اما هنوز نتوانسته از یک سیستم ثبت نامی بدون اشکال برخوردار باشد و دانشجویان در هر ترم با مشکلات عدیده ای در ثبت نام مواجهند.

کتایون گلچهره، دانشجوی مقطع فوق لیسانس رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ترم گذشته نیز تا ساعات پایانی ثبت نام کد درسی ارائه نشده بود و دانشجویان تا آخرین ساعات دلواپس وضعیت ثبت نام با تمدید مهلت موفق به اخذ دروس مرتبط شدند.

وی ابراز کرد: این در حالی است که ترم مهرماه نیز با عدم دروس مرتبط تا آخرین ساعات، زمان تعیین شده به پایان رسید و دانشجویان در بلاتکلیفی و سردرگمی از وضعیت ثبت نام قرار گرفتند.

این دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور گفت: با پیگیری از معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه تنها پاسخی که دریافت کردیم این بود، «دانشجویان باید طی تماس به دانشگاه کد دروس مرتبط خود را اعلام تا به سایت اضافه و امکان ثبت نام فراهم شود»، این پاسخ مسئول برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور نجف آباد به دانشجویان بازمانده از ثبت نام در حالی است که مسئول برنامه ریزی آموزش دانشگاه پیام نور زرین شهر به دانشجویان بازمانده از ثبت‌نام در ترم مهرماه اعلام کرده که ثبت نام خود را در مدت (حذف و اضافه) انجام دهند.

وی گفت: مشکلات سامانه مرتبط به تهران است و ارتباطی به اصفهان ندارد.

مشکلات موجود در سامانه ثبت نام دانشگاه پیام نور و عدم اصلاح آن در آخرین ساعات مشخص شده و عدم تمدید ثبت نام و پاسخگو نبودن مسئولان مربوطه به اشکالات سامانه ثبت نام باعث شد بسیاری از دانشجویان از ثبت نام در ترم جدید باز بمانند و نسبت به وضعیت بلاتکلیفی خود معترض شوند.

شهریه‌هایی که دریافت و کرکره‌های پاسخگویی کشیده شد

وضعیت نابسامان سامانه ثبت نام دانشجویان دانشگاه پیام‌نور در حالی است که از ۱۰ روز گذشته شهریه‌های ثابت حدود ۵ میلیون تومانی از دانشجویان دریافت کردند.

کاهش جمعیتی دانشجویان دانشگاه پیام نور طی سال‌های متمادی همواره یکی از چالش‌های کلیدی مسئولان کشوری بوده است بطوری که در مقطعی تصمیم به حذف و حتی جایگزینی مراکز نوآوری می‌کنند و حتی در مقاطعی اقدام به تبلیغات زیاد با ابزار رسانه کرده که به دلیل وضعیت نابسامان دانشجویان این دانشگاه در حین تحصیل و تبلیغ منفی که زبان به زبان در بین نسل جوان رد و بدل شد نتوانست دانشگاه پیام نور را به جایگاه اول خود برگرداند.

مسئولان پاسخی ندادند

با وجود تمام این مشکلات و نارضایتی گسترده میان دانشجویان، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر خبرنگار مهر از مسئولان دانشگاه پیام نور استان اصفهان، هیچ پاسخی در خصوص چرایی بروز اختلالات مکرر سامانه ثبت‌نام، عدم ارائه کد دروس در موعد مقرر و بی‌توجهی به اعتراضات دانشجویان دریافت نشد.

در شرایطی که شهریه‌ها دریافت شده و بسیاری از دانشجویان عملاً از تحصیل در ترم جاری بازمانده‌اند بر ابهام‌ها و نگرانی‌ها افزوده و باعث شده فضای بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت آموزشی دانشگاه بیش از پیش گسترش یابد.