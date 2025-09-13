به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمتزاده عصر شنبه در شورای آموزش و پرورش استان گیلان اظهار کرد: ناترازی امروز در حکمرانی کشور ناشی از بیتوجهی به بخش آموزش و پرورش است در حالی که همه ما فرزندان این نظام و خاک هستیم، اما در نحوه حکمرانی ضعفهایی جدی وجود دارد.
وی با اشاره به جایگاه آموزش در حفظ بنیانهای نظام جمهوری اسلامی افزود: حفظ انقلاب اسلامی و خون شهدا در گرو تقویت آموزش و پرورش است چرا که این نهاد، یکی از ریشههای اصلی اصلاح حکمرانی است و باید به آن توجه بیشتری شود.
نماینده صومعهسرا بر لزوم ارائه آمار دقیق و تفکیکی در حوزه آموزش تأکید کرد و گفت: تفکیک و تحلیل دقیق آمار میتواند به توسعه مهارتآموزی و سیاستگذاری هدفمند کمک کند.
وی همچنین به لزوم استفاده از روشهای نوین تأمین مالی برای رفاه فرهنگیان اشاره کرد و افزود: باید از ظرفیتهای مردمی و خیرین در مسیر ارائه تسهیلات به جامعه آموزش و پرورش بهره گرفت.
