به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی‌نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در آیین بزرگداشت روز جهانی گردشگری و هفته ملی گردشگری بر ضرورت ارتقای جایگاه گردشگری استان گیلان و اجرای دقیق برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: گردشگری در استان گیلان ظرفیت فرابخشی و فراملی دارد.

کوچکی‌نژاد با اشاره به ویژگی‌های خاص استان‌ها در حوزه‌های مختلف گفت: گیلان در بخش گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی برجسته است اما گردشگری به‌عنوان یک ظرفیت فرابخشی سایه‌ای بر سایر حوزه‌ها نیز افکنده و نیازمند توجه ویژه است.

وی خواستار ارتقای جایگاه مدیرکل میراث فرهنگی استان و حضور مؤثر این نهاد در شورای هماهنگی بین‌دستگاهی شد و افزود: با توجه به حضور میلیونی گردشگران در فصول مختلف سال دستگاه‌های اجرایی از جمله درمان، محیط زیست و امنیت باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.

ضرورت اجرای اساسنامه و شرح وظایف میراث فرهنگی

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به تصویب اساسنامه و شرح وظایف میراث فرهنگی در مجلس، خواستار تسریع در اجرای آن شد و گفت: این اقدام می‌تواند نقش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را در توسعه استان گیلان تقویت کند و مسیر اثرگذاری این دستگاه را روشن‌تر سازد.

کوچکی‌نژاد با تأکید بر اهمیت برنامه‌محوری در توسعه گردشگری، اظهار داشت: بر اساس برنامه هفتم توسعه دولت موظف است تعداد گردشگران خارجی را به ۱۵ میلیون نفر برساند که سهم استان گیلان ۵۰۰ هزار نفر تعیین شده و این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای زیرساخت‌های لازم است.

نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های دریایی استان از عدم اجرای شورای سیاست‌گذاری دریا محور در گیلان انتقاد کرد و گفت: با گذشت بیش از یک سال از تصویب این برنامه هنوز اقدامی در استان صورت نگرفته است اگر بخواهیم از ظرفیت دریا استفاده کنیم، باید این سیاست‌ها عملیاتی شوند.

شفاف‌سازی در صدور مجوزهای گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران

کوچکی‌نژاد در پایان خواستار تعیین تعرفه‌ها و ضوابط مشخص برای صدور مجوزهای بی‌نام در حوزه گردشگری شد و افزود: سرمایه‌گذاران نباید سال‌ها در پیچ‌وخم اداری گرفتار شوند. باید مسیر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، میراث و صنایع‌دستی شفاف و تسهیل شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و فعالان حوزه گردشگری، ابراز امیدواری کرد: با نگاه خردمندانه و هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری مسیر توسعه گردشگری در استان گیلان بیش از پیش هموار شود.