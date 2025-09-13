به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسویان بعداز ظهر شنبه در نشست ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار در دادگستری کل استان اصفهان، ضمن تبریک اعیاد ماه ربیع الاول اظهار کرد: پایش رفتار مجرمین حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار در فضای مجازی و مراقبت‌های لازم در این خصوص باعث تقویت و تحقق امنیت پایدار در جامعه خواهد شد.

دادستان اصفهان با اشاره به مهم‌ترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف به مسئله تأمین امنیت و آرامش روانی ناشی از آن اشاره کرد و افزود: بدون شک موهبت امنیت آنقدر اهمیت دارد که از آن به عنوان یک نعمت ارزشمند یاد کنیم و قدر آن را بدانیم و از عوامل برقرار کننده امنیت از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای مسلح که صادقانه و خالصانه در این مسیر سخت و دشوار تلاش می‌کنند می‌بایست قدردانی کنیم.

وی در ادامه هدف از تشکیل این ستاد را برخورد قاطعانه با جرایم خشن و جرایمی که موجب سلب امنیت و آسایش مردم می‌شوند، دانست و تأکید کرد: دستگاه قضائی با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با کسانی که با اقدامات مجرمانه قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی را دارند به صورت مستمر، قاطعانه و بدون اغماض بر خورد خواهد کرد.

موسویان در ادامه بر جلب محکومین متواری و غایب توسط نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی تأکید کرد و اظهار داشت: می‌بایست در این خصوص طرح‌های ویژه اجرا و دستگیری این نوع محکومین با قید فوریت انجام شود که قطعاً اجرا این طرح‌ها، باعث کاهش جرایم در استان خواهد شد.

وی در خصوص بازگشایی مدارس نیز بیان کرد: نیروی انتظامی هر سال با شروع ماه مهر طرح‌های ویژه‌ای در خصوص برقراری نظم و امنیت دانش آموزان در دست اقدام دارد که امسال نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها انتظار می‌رود نسبت به فراهم سازی امنیت دانش آموزان اقدامات لازم انجام شود.

دادستان اصفهان از تشکیل کارگروه مبارزه و مقابله با جرایم جعل و کلاهبرداری خبر داد و اظهار داشت: در این خصوص اقداماتی در جهت کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان در حال انجام و پیگیری است.