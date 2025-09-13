به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که ظهر شنبه با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار قم، نمایندگان مجلس، رئیس اتاق بازرگانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد.

استاندار قم در این نشست با اشاره به ضرورت حل فوری مشکلات تولیدکنندگان تصریح کرد بخشی از موانع موجود در استان باید با تصمیمات سریع و عملیاتی برطرف شود تا مسیر سرمایه‌گذاری و تولید هموارتر گردد.

وی به مصوبه نشست هفتادم شورای گفتگو اشاره کرد و گفت: در آن جلسه مقرر شد کارگروهی ویژه مصادیق دقیق مشاغل سخت و زیان‌آور را شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند تا بر اساس همان معیارها تصمیم‌گیری صورت گیرد.

بهنام‌جو در ادامه بخش مهمی از سخنان خود را به مشکلات مرتبط با تأمین اجتماعی و بیمه اختصاص داد و اظهار کرد: در صورتی که واحدهای تولیدی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، پیش از اعمال مسدودسازی حساب‌ها باید موضوع به حوزه اقتصادی استانداری اطلاع داده شود تا از طریق هماهنگی و ورود دستگاه‌های ذی‌ربط مانع بروز بحران شوند.

وی افزود: اکثر واحدهای تولیدی استان در حال انجام تعهدات خود هستند، اما تعداد محدودی از واحدها باقی می‌مانند که باید با استفاده از تسهیلات، حمایت‌های دولتی یا برنامه‌ریزی‌های ویژه به مسیر بازگردند و از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شود.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی توسعه‌ای اشاره کرد و تصریح کرد: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید آغازگر این موضوع باشند.

وی تأکید کرد: نمی‌توان منتظر ابلاغ رسمی سازمان برنامه و بودجه ماند و ضروری است کار تدوین طرح آمایش از هم‌اکنون آغاز شود، زیرا بدون تعیین افق‌ها، نیازمندی‌ها و ظرفیت‌ها نمی‌توان مسیر حرکت استان را مشخص کرد.

وی اضافه کرد: در این طرح باید آموزش، اشتغال و سایر نیازهای جامعه به‌صورت جامع دیده شود و این موضوع با کمک کارشناسان اتاق بازرگانی و مشورت بخش خصوصی هرچه سریع‌تر به جمع‌بندی برسد.

استاندار قم در پایان با تأکید بر اینکه تصمیمات شورا باید ضمانت اجرایی داشته باشند، گفت محور کار چه در حوزه بیمه و رفاه، چه در بخش تولید و چه در عرصه برنامه‌ریزی توسعه‌ای باید رفع مشکلات در سطح استان باشد.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی تیم‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی می‌توان از اتلاف وقت جلوگیری کرد و مسیر توسعه قم را بر مدار واقعیات و ظرفیت‌های موجود قرار داد.