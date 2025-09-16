به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی عصر سه شنبه به ریاست اکبر بهنام‌جو استاندار قم و با حضور حمیدرضا شاه‌حسینی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

استاندار قم در این نشست با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: افزایش ظرفیت مدارس، بازسازی مدارس قدیمی و تجهیز فضاهای آموزشی از مهم‌ترین اولویت‌های استان است و تحقق آن نیازمند همکاری خیرین و دستگاه‌های اجرایی است.

وی با تاکید بر کاهش تراکم کلاس‌ها افزود: اجرای مصوبات این جلسه هیچ‌گونه هزینه‌ای برای مدارس به همراه نخواهد داشت و دستگاه‌های متولی موظفند در کوتاه‌ترین زمان نسبت به خرید، ثبت و اجرای اقدامات لازم اقدام کنند تا مشکلات مالی و انباشت بدهی برای مدارس ایجاد نشود.

بهنام‌جو همچنین بر لزوم تسهیل فرآیندهای خدمات‌رسانی از جمله انشعابات آب و فاضلاب مدارس تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های خدماتی باید در این زمینه نهایت همکاری را داشته باشند.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود فضاهای آموزشی در رشته‌های خاص به‌ویژه معارف اسلامی، فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها اشاره و تصریح کرد: ایجاد مدارس متناسب با این نیازها باید در اولویت قرار گیرد و خیرین می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

وی همچنین استفاده از ظرفیت مشاوران و مهندسین استان را برای تدوین طرح‌های جامع آموزشی ضروری دانست و افزود: پروژه‌های در دست اجرا باید با سرعت بیشتر و در عین حال با رعایت کامل کیفیت و استانداردهای ملی پیش برود.

در پایان جلسه، مقرر شد تیم‌های تخصصی آموزش و پرورش، شهرداری و معاونت عمرانی استانداری، اجرای مصوبات را پیگیری کنند تا روند توسعه عدالت آموزشی در استان با دقت و شتاب بیشتری دنبال شود.