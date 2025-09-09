افتتاح فاز نخست نیروگاه خورشیدی ۱۸ مگاواتی سلفچگان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعدازظهر سه شنبه در مراسم آئین رونمایی از پویش ملی «ایران آباد» و بهرهبرداری از فاز نخست نیروگاه خورشیدی ۱۸ مگاواتی سلفچگان، با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی سلفچگان در قالب دو واحد سه مگاواتی و با سرمایهگذاری بالغ بر ۱,۶۲۰ میلیارد تومان احداث شده و فاز نخست آن با ظرفیت ۶ مگاوات به شبکه برق متصل شد.
بهنامجو ضمن قدردانی از تلاشهای وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت توزیع نیروی برق استان و سرمایهگذاران بخش خصوصی، افزود: توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر جزو اولویتهای استان قم است و با توجه به تابش مناسب خورشید در این منطقه، ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری در این حوزه وجود دارد.
وی همچنین از برنامهریزی برای احداث نیروگاه خورشیدی ۱۶۰۰ مگاواتی خبر داد و گفت: این پروژه بزرگ ظرف دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و در ماههای آتی شاهد افتتاح پروژههای جدید در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خواهیم بود.
استاندار قم با تأکید بر نقش نیروگاه سلفچگان در تأمین برق پایدار شهرک صنعتی منطقه، تصریح کرد: این نیروگاه علاوه بر کمک به کاهش تلفات شبکه توزیع برق، گامی مؤثر در مسیر تأمین برق پاک و پایدار محسوب میشود.
وی در پایان افزود: موفقیت در توسعه این پروژهها تنها با همدلی و همکاری میان دستگاههای ملی و استانی و همچنین حمایت سرمایهگذاران بخش خصوصی ممکن است و در جلسات متعدد بر تسریع در اجرای این طرحها تأکید کردهایم.
