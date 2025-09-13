مرزبانان ادامه دهندگان راه رزمندگان و شهدا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم بحرانی فرد عصر شنبه در دیدار با فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: امروز نظام اسلامی به برکت خون شهدا و نیروهای مسلح که جانانه از کیان این انقلاب دفاع کردند از اقتدار بالایی برخوردار است

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان بوشهر تصریح کرد: حضور مقتدرانه مرزبانان و سایر نیروها در مرزها باعث آرامش مرزنشینان عزیز و توسعه در ابعاد مختلف گردید.

وی عنوان کرد: کار مرزبانی یک وظیفه ارزشمند و در عین حال دشوار است که کارکنان مرزبانی با اعتقاد راسخ به اعتقادات دینی، الهی و انسانی در این راستا تلاش می‌کنند.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان گفت: سازمان قضائی نیروهای مسلح در کنار مرزبانی و ارتقا روحیه کارکنان همراهی می‌کند.

وی تصریح کرد: صیانت و پیشگیری یکی از اولویت‌های اصلی سازمان قضائی است که با تعامل مرزبانی بحمدالله اقدامات مهم و اساسی صورت گرفته است.

وی ضمن تقدیر از اقدامات مطلوب مرزبانی گفت: سازمان قضائی نیروهای مسلح با جدیت در جهت مأموریت‌های ذاتی و حساس مرزبانی تلاش می‌کند.