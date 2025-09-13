خسارات جانی و مالی از زلزله خشت فارس گزارش نشده است

جواد نوروزی بخشدار خشت در استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات وقوع زلزله در حوالی کوهستان و مناطق دور از سکونتگاهها، اعلام کرد که خوشبختانه تاکنون هیچ خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه تیمهای امدادی در آمادهباش کامل قرار دارند، ادامه داد: وقوع زلزله در مناطق کوهستانی و دور از مناطق مسکونی بوده است.
بخشدار خشت افزود: با وجود فعال بودن تیمهای امدادی، خوشبختانه نیازی به مداخله جدی نبوده است.
نوروزی ضمن ابراز خرسندی از عدم وقوع خسارت جانی و مالی بر اهمیت آمادگی تیمهای امداد و نجات تأکید کرد و گفت: اخبار تکمیلی در صورت بروز هرگونه خسارت اعلام خواهد شد.
نظر شما