خسارات جانی و مالی از زلزله خشت فارس گزارش نشده است

جواد نوروزی بخشدار خشت در استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات وقوع زلزله در حوالی کوهستان و مناطق دور از سکونتگاه‌ها، اعلام کرد که خوشبختانه تاکنون هیچ خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه تیم‌های امدادی در آماده‌باش کامل قرار دارند، ادامه داد: وقوع زلزله در مناطق کوهستانی و دور از مناطق مسکونی بوده است.

بخشدار خشت افزود: با وجود فعال بودن تیم‌های امدادی، خوشبختانه نیازی به مداخله جدی نبوده است.

نوروزی ضمن ابراز خرسندی از عدم وقوع خسارت جانی و مالی بر اهمیت آمادگی تیم‌های امداد و نجات تأکید کرد و گفت: اخبار تکمیلی در صورت بروز هرگونه خسارت اعلام خواهد شد.