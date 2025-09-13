  1. استانها
  2. فارس
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

زلزله ۴.۷ ریشتری خشت فارس را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری خشت فارس را لرزاند

کازرون- زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر حوالی شهر خشت از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر حوالی شهر خشت از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی مخابره نشده است.

کد خبر 6588195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها