زلزله ۴.۷ ریشتری خشت فارس را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزهای به بزرگی ۴.۷ ریشتر حوالی شهر خشت از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داده است.
تاکنون گزارشی از خسارتهای احتمالی مخابره نشده است.
کازرون- زمین لرزهای به بزرگی ۴.۷ ریشتر حوالی شهر خشت از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزهای به بزرگی ۴.۷ ریشتر حوالی شهر خشت از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داده است.
تاکنون گزارشی از خسارتهای احتمالی مخابره نشده است.
نظر شما