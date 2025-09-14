زلزله ۴.۷ ریشتری در کنارتخته فارس

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزهای به بزرگی ۴.۷ ریشتر حوالی شهر کنارتخته از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده است.
تاکنون گزارشی از خسارتهای احتمالی مخابره نشده است.
