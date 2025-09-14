  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۶

زلزله ۴.۷ ریشتری در کنارتخته فارس

کازرون- زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر حوالی شهر کنارتخته از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر حوالی شهر کنارتخته از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی مخابره نشده است.

