۲۷ هزار موقوفه برای مدیریت به مردم سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد نوروزپور در همایش یاوران وقف استان مازندران اظهار داشت: این اقدام، در راستای تقویت مشارکت مردمی در اداره موقوفات و حفظ نیت واقفان صورت گرفته است. سازمان اوقاف از میان نخبگان ۲۷ هزار نفر را به عنوان امین موقوفه انتخاب کرده تا با نظارت و مدیریت صحیح، موقوفات به بهترین نحو به بهرهبرداری برسند.
وی افزود: واقفان با نیتهای پاک خود نه تنها به نیازمندان و جامعه کمک میکنند، بلکه با اهدای موقوفات، نام خود را تا ابد در تاریخ ثبت میکنند. همانطور که پیامبر اسلام (ص) فرمودند، وقف یک صدقه جاریه است که آثار آن در دنیا و آخرت ادامه دارد.
مدیرکل بقاع متبرکه همچنین به اقدامات سازمان اوقاف در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: در استان مازندران، علاوه بر مدیریت موقوفات فرهنگی، وارد عرصههای درمانی و خدماتی نیز شدهایم. برای مثال، تأمین تجهیزات بیمارستانی برای درمان بیماران سرطانی نمونهای از این اقدامات است.
حجتالاسلام نوروزپور در پایان گفت: سازمان اوقاف امسال قصد دارد بیش از ۳ هزار همایش و مراسم در تجلیل از واقفان و خیرین در سراسر کشور برگزار کند تا ضمن قدردانی از این افراد نیکوکار، فرهنگ وقف را در جامعه گسترش دهد.
