  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

۲۷ هزار موقوفه برای مدیریت به مردم سپرده شد

۲۷ هزار موقوفه برای مدیریت به مردم سپرده شد

ساری - مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه از سپردن ۲۷ هزارمین امین موقوفه به مردم برای مدیریت موقوفات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد نوروزپور در همایش یاوران وقف استان مازندران اظهار داشت: این اقدام، در راستای تقویت مشارکت مردمی در اداره موقوفات و حفظ نیت واقفان صورت گرفته است. سازمان اوقاف از میان نخبگان ۲۷ هزار نفر را به عنوان امین موقوفه انتخاب کرده تا با نظارت و مدیریت صحیح، موقوفات به بهترین نحو به بهره‌برداری برسند.

وی افزود: واقفان با نیت‌های پاک خود نه تنها به نیازمندان و جامعه کمک می‌کنند، بلکه با اهدای موقوفات، نام خود را تا ابد در تاریخ ثبت می‌کنند. همانطور که پیامبر اسلام (ص) فرمودند، وقف یک صدقه جاریه است که آثار آن در دنیا و آخرت ادامه دارد.

مدیرکل بقاع متبرکه همچنین به اقدامات سازمان اوقاف در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در استان مازندران، علاوه بر مدیریت موقوفات فرهنگی، وارد عرصه‌های درمانی و خدماتی نیز شده‌ایم. برای مثال، تأمین تجهیزات بیمارستانی برای درمان بیماران سرطانی نمونه‌ای از این اقدامات است.

حجت‌الاسلام نوروزپور در پایان گفت: سازمان اوقاف امسال قصد دارد بیش از ۳ هزار همایش و مراسم در تجلیل از واقفان و خیرین در سراسر کشور برگزار کند تا ضمن قدردانی از این افراد نیکوکار، فرهنگ وقف را در جامعه گسترش دهد.

کد خبر 6588276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها