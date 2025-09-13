  1. استانها
جاده روستای «عمار- دمرو بادان» تنگستان سال‌ها بلاتکلیف است

بوشهر- دهیار روستای عمار تنگستان گفت: جاده روستای « عمار، دمرو بادان» در شهرستان تنگستان سال‌ها بلاتکلیف مانده است.

محسن صبوحی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از وضعیت جاده «عمار به دمروبادان» که به شهر اهرم متصل می‌شود گفت: بیش از ۱۲ سال است که در این منطقه مسئولیت دارم، اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدام اساسی برای ساماندهی این مسیر انجام نشده است، حتی اداره راه در این مدت یک تابلو هم برای هشدار و ایمنی در مسیر نصب نکرده است.

دهیار روستای عمار تنگستان تصریح کرد: این جاده یکی از مسیرهای مهم و ارتباطی روستا به مرکز شهرستان است و بی‌توجهی به آن، جان مردم را در معرض خطر قرار داده است.

صبوحی تصریح کرد: متأسفانه گاهی گفته می‌شود باید سالانه چند کشته در این مسیر رخ دهد تا شاید مسئولان فکری به حال آن کنند. این نگاه بسیار تلخ و نگران‌کننده است.

وی تاکید کرد: انتظار مردم این است که نماینده محترم دشتی و تنگستان و همچنین مسئولان استانی و شهرستانی، هر چه سریع‌تر تکلیف این جاده را مشخص کنند.

وی گفت: دیگر زمان وعده و امروز و فردا کردن گذشته و مردم حق دارند از حداقل امکانات ایمنی در مسیرهای ارتباطی خود برخوردار باشند.

