نواقص تونل بزرگ پیامبر اعظم تنگستان باید برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام سید محمدمهدی پورفاطمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به رغم گذشت چهار سال از افتتاح این تونل متاسفانه نواقصات و نیازمندی‌ هایی دارد که باید پیمانکار ومتولین این مشکلات را باید رفع کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به طولانی بودن مسیر این تونل طراحی، نصب و راه ‌اندازی تهویه هوا برای آن امری ضروری است که باید با تخصیص اعتبارات این موضوع پیگری شود.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس با اشاره به طول دو هزار و 65 متری این تونل گفت: هم اکنون این تونل به عنوان دومین گذر ارتباطی استان بوشهر به استان فارس مطرح است که باید مشکلات آن بر طرف شود.

پورفاطمی با انتقاد از این که سهم حوزه راهسازی و راهداری تنگستان در برخورداری از اعتبارات ملی در استان از سهم مساوی نسبت به دیگر شهرستانها برخوردار نبوده است، گفت: طبق بررسی‌ های بعمل آمده و گزارش‌ های رسیده امسال کمترین اعتبار عمرانی به اداره راه و ترابری تنگستان جهت اجرای احداث راه ‌های روستایی و راه ‌های فرعی اختصاص یافته که این امر نگران کننده است.

وی اظهار داشت: مسئولان اداره کل راه و ترابری بوشهر و شهرستان تنگستان باید با رایزنی ‌های بیشتر با مرکز برای جذب اعتبارات ملی برای اجرای پروژه‌ های مهم راه ‌سازی اعم از بزرگراه، راه ‌های فرعی و اصلی تلاش کنند.

پورفاطمی اضافه کرد: تعویض و بهسازی جاده اهرم به فراشبند، روکش آسفالت جاده اهرم به دلوار، تعویض و بهسازی جاده اهرم به خائیز از جمله پروژه ‌های مهم حوزه راهسازی تنگستان است که نیاز به اعتبارات ملی است و سال‌ هاست که راکد مانده‌ اند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس گفت: با پیگیری‌ های انجام شده یک میلیارد تومان از طرف معاون رئیس جمهور برای احداث راه ‌روستایی خورشهاب به زایرعباسی اختصاص یافت که در سال 89 اجرایی می‌ شود.

وی اظهار امیدواری کرد که با افزایش اعتبارات عمرانی در بودجه سال 89 اعتبارات بیشتری جهت اجرای پروژه ‌های راهسازی به شهرستان تنگستان اختصاص یابد.

پورفاطمی گفت: با پیگیری‌ های صورت گرفته مقرر شد وزارت نفت اعتبارات مربوط به سفر دوم رئیس جمهور به استان در سال 86 ابلاغ نماید که در این زمینه بزرگراه اهرم به برازجان، دیلم توسط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران با مشارکت اداره راه نسبت به شکل اجرایی شدن این پروژه بزودی اقدام کنند.