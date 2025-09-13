به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی عصر شنبه در ششمین جلسه کارگروه مبارزه با زمینخواری و پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز شهرستان همدان در سال ۱۴۰۴، با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و قضائی اظهار کرد: هدف اصلی کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری، تسریع در اجرای احکام قضائی، پیشگیری بهموقع از ساختوسازهای غیرمجاز و صیانت از کاربری اراضی است.
وی با اشاره به عملکرد امسال افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۳۳ حکم قضائی در زمینه مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز اجرا شده که این میزان در کل سال ۱۴۰۳ تنها ۵۹ مورد بوده است.
فرماندار همدان عنوان کرد: این افزایش، نشاندهنده عزم جدی فرمانداری و دستگاههای مرتبط برای مقابله با تخلفات و زمینخواری است.
درویشی همچنین اولویت کاری اعضای کارگروه به ویژه جهاد کشاورزی را شناسایی سریع تخلفات و اقدام فوری برای جلوگیری از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز عنوان کرد و افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، دستور توقف عملیات، تشکیل پرونده و اجرای فوری احکام قضائی صادر میشود.
