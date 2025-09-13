ارسال ۱۳۶ اثر به دبیرخانه چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زنده‌دل عضر شنبه در نشست خبری رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره تئاتر لاهیجان ب رگزاری این رویداد را یکی از مطالبات مهم مردم لاهیجان دانست و اظهار کرد: با وجود تأخیر ناشی از جنگ اخیر، استقبال گسترده‌ای از جشنواره صورت گرفت.

وی با اشاره به ارسال ۱۸۷ اثر از ۲۷ استان کشور گفت: ۱۳۶ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی هیأت داوری، ۱۸ اثر در بخش مسابقه اصلی، ۸ اثر در بخش استانی و ۷ اثر در بخش کودک به دبیرخانه معرفی شدند.

زنده‌دل افزود: این جشنواره با هدف بهره‌گیری از هنرهای نمایشی در حوزه حقوق شهروندی برگزار می‌شود و از دوم تا پنجم مهرماه در نقاط مختلف لاهیجان اجرا خواهد شد.

جشنواره شهروند یک مطالبه مردمی است

«محمدعلی صادق حسنی» دبیر جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان، نیز با اشاره به مشارکت اداره‌کل هنرهای نمایشی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای شهر و شهرداری لاهیجان در برگزاری این رویداد گفت: جشنواره شهروند یک مطالبه مردمی است و باید کاملاً با حضور مردم برگزار شود.

وی همچنین افزود: امیدواریم بخش خصوصی نیز در راستای باشکوه‌تر شدن این جشنواره مشارکت فعال‌تری داشته باشد.