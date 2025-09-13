فروتن: جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان صرفاً یک رویداد نمایشی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه فروتنی عصر شنبه در نشست خبری رونمایی پوستر چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان، با اشاره به اهمیت هنر در بیان مسائل اجتماعی اظهار کرد: زبان هنر رساترین و اثرگذارترین زبان برای گفتوگو با مردم است هنری که بیواسطه، صادقانه و مستقیم با مخاطب ارتباط میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان، صرفاً یک رویداد نمایشی یا رقابتی نیست، افزود: جشنواره تئاتر خیابانی آیینهای است برای بازتاب دغدغههای اجتماعی، امیدها، ناگفتهها و همچنین زیباییهای زندگی شهری. تئاتر خیابانی، هنری مردمی و زنده است که ریشه در کوچهها و خیابانهای شهر دارد و از بطن جامعه برمیخیزد.
معاون هنری ارشاد گیلان ادامه داد: ما باور داریم هنر خیابانی ظرفیت منحصر بهفردی دارد این هنر بینیاز از تشریفات صحنهای و گاه حتی بدون واسطه ابزارهای رایج اجرا، میتواند بیپرده و صریح، صدای مردم را از دل جامعه به گوش مسئولان و سایر شهروندان برساند.
وی با اشاره به رسالت اجتماعی تئاتر و لزوم توجه مدیران شهری به آن، افزود: اینگونه جشنوارهها فرصتی برای پیوند عمیقتر میان هنرمندان، مدیران شهری و شهروندان است. زبان هنر میتواند به حل چالشها، افزایش گفتوگو و ارتقا سرمایه اجتماعی کمک کند.
فروتنی در پایان ابراز امیدواری کرد این جشنواره زمینهساز رشد و گسترش هنر خیابانی در سطح استان گیلان و کشور باشد و نقش موثرتری در بهبود روابط شهروندی ایفا کند.
