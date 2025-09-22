سمانه آزادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد ملی «ره بانو» با هدف توانمندسازی اعضای شورای راهبری بانوان، ارتقای سطح فعالیتهای تبیینی و تبلیغی و ایجاد بستر نقشآفرینی در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و علمی از خردادماه سال جاری آغاز شد و در قالب دورههای آموزشی، کارگاهی و جلسات تخصصی سندنویسی در سراسر کشور پیگیری شد.
وی افزود: استان اصفهان در این رویداد ملی توانست با ارائه نخستین سند تبیینی و تبلیغی، برگزاری دورههای تخصصی توانمندسازی شورای راهبری بانوان و طراحی یک نمایشگاه جامع و هدفمند، جایگاه ویژهای در میان استانها به دست آورد و رتبه دوم کشور را کسب کند.
مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: نمایشگاه بانوان استان اصفهان که با خلاقیت شورای راهبری برگزار شد، شامل بخشهایی همچون تور مجازی معرفی بانوی شاخص استان، تولید اینفوگرافیهای تخصصی در حوزه شبهات مقاومت با رویکرد «جهاد علمی»، دستاوردهای اعضای شورا طی دو سال اخیر و سیر نمایشگاهی الگوی سوم زن بود. انسجام موضوعی و محتوای غنی این نمایشگاه از جمله مواردی بود که مورد توجه کارشناسان و داوران قرار گرفت.
وی با بیان اینکه کسب رتبه دوم کشوری توسط بانوان اصفهان نتیجه همت جمعی، تلاش خلاقانه و برنامهریزی هدفمند است، گفت: این دستاورد نشان میدهد ظرفیتهای بانوان استان در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی بسیار گسترده و اثرگذار است.
وی ادامه داد: این رویداد در استان تنها به همین مرحله ختم نمیشود، بلکه دورههای توانمندسازی بانوان به شکل ادامهدار دنبال خواهد شد. در واقع زیستبوم فرهنگی استان در قالب همین طرح بومیسازی شده و میتواند مسیر جدیدی برای نقشآفرینی بانوان اصفهان ترسیم کند.
آزادمهر حمایتها، هدایتها و راهنماییهای مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان و معاونت فرهنگی را از عوامل اصلی این موفقیت دانست و تصریح کرد: انسجام فعالیتها و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت بانوان بدون این حمایتها میسر نبود.
