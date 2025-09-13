استادیوم شهر اهرم آماده میزبانی مسابقات فوتبال لیگ دسته دوم کشورمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در بازدید از استادیوم شهدای شهر اهرم با بیان اینکه فوتبال نمادی از همدلی و اراده یک جامعه است، ادامه داد: ما تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا این استادیوم با بالاترین کیفیت ممکن، آماده استقبال از رقابتهای پرشور فوتبال باشد.
فرماندار تنگستان ضمن تأکید بر نقش محوری ورزش در توسعه پایدار جامعه و ارتقای سلامت عمومی، افزود: در تلاشیم با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، این مجموعه ورزشی را با بالاترین استانداردهای کیفی، جهت برگزاری رقابتهای پرشور کشوری، استانی و شهرستانی آماده سازیم.
فرماندار تنگستان با همراهی معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری و رئیس ورزش و جوانان شهرستان از تمامی قسمتهای استادیوم شهدای اهرم، از جمله زمین چمن، رختکنها، سکوهای تماشاگران و سایر امکانات جانبی، بازدید کرد.
نظر شما