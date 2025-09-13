عراقچی: در نشست کمیسیون امنیت ملی درباره توافق اخیر با آژانس گفتگو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از حضور در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره محورهای مطرح‌شده در این جلسه توضیح داد.

وی با اشاره به مباحث انجام‌شده اظهار کرد: امروز بحث بسیار مبسوطی در خصوص توافق اخیر بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم.

وزیر خارجه افزود: نمایندگان مجلس سوالات و دغدغه‌هایی داشتند که محترم است و ناشی از حق نظارتی است که باید اعمال شود. ما نیز وظیفه داریم که در این زمینه پاسخگو باشیم.

وی با بیان اینکه در نشست امروز موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: دغدغه‌های نمایندگان مطرح شد و درباره اینکه چگونه ادامه مسیر بهتر طی شود و ترفندهای دشمنان در حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی علیه مردم خنثی شود و در عین حال منافع کشور تأمین شود، همفکری صورت گرفت.

وزیر امور خارجه در پایان گفت: جلسه امروز بسیار خوب، سازنده و علمی برگزار شد.