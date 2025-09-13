به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در یادداشتی در رسانههای تونس نوشت؛ تونس، مهد تمدن و فرهنگ در ساحل جنوبی مدیترانه، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جایگاهی رفیع و ویژه برخوردار بوده است. روابط میان دو کشور که ریشه در تاریخ دارد، بر پایه برادری، احترام متقابل، اشتراکات دینی و فرهنگی عمیق و اهداف مشترک بینالمللی استوار گشته و در سالهای اخیر نیز با عزمی راسخ، شاهد تحولی مثبت و پویا بوده است.
روابط دیپلماتیک ایران و تونس، که برای بیش از شش دهه تداوم یافته، همواره فضایی آکنده از روح برادری، دوستی و تفاهم متقابل بوده است. این رابطه، نمونهای درخشان از تعهد جمهوری اسلامی ایران به گسترش پیوندهای مستحکم با جهان اسلام، بر پایه منافع مشترک و احترام به حاکمیت ملی است.
حتی در پرتلاطمترین شرایط منطقهای، این رابطه صمیمانه، پابرجا و رو به تقویت بوده است. دیدار تاریخی قیس سعید رئیسجمهور تونس از ایران در خرداد ۱۴۰۳ و ملاقات ایشان با رهبر معظم انقلاب، نقطه عطفی بود که فصل نوینی از همکاریهای همهجانبه را بین دو کشور گشود و بر عزم مشترک برای ارتقای این روابط مهر تأیید زد.
در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران، موضع قاطع، اصولی و حمایت ارزشمند دولت و ملت تونس از جمهوری اسلامی ایران، عمق روابط برادرانه و همبستگی ناگسستنی بین دو ملت را به نمایش گذاشت. این حمایت، که در چارچوب اصول مشترک مقاومت در برابر زورگویی و دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها صورت گرفت، مورد تقدیر و سپاس عمیق دولت و ملت ایران قرار دارد و نشان داد که تونس، در مواجهه با حق و باطل، در کنار حق ایستاده است.
جمهوری اسلامی ایران و تونس، در عرصههای بینالمللی نیز همواره همگام و همصدا بودهاند. مخالفت مشترک قاطع با مداخلات خارجی در امور داخلی کشورها، حمایت از آرمان فلسطین و مقابله با تلاشهای نافرجام و ناروای عادیسازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی، از جمله رویکردهای مشترک قابل افتخار دو کشور در تعامل با تحولات جاری است.
اگرچه روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران و تونس همواره مثبت و سازنده بوده، ولی باید اذعان کرد که ظرفیتهای عظیم اقتصادی بین دو کشور هنوز بهطور کامل مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است. تقویت حجم تجارت متقابل نیازمند جهشی بلند و ارادهای مضاعف است. با این حال، خوشبختانه اراده راسخ مسؤولان ارشد دو کشور برای توسعه و تنوعبخشی به روابط اقتصادی، نویدبخش آیندهای روشن در این حوزه است.
تقویت همکاریهای گردشگری با بهرهگیری از لغو روادید دوطرفه، برقراری پروازهای مستقیم بین دو کشور، برگزاری دور جدیدی از نشستهای کمیسیون مشترک اقتصادی، توسعه مبادلات تجاری در حوزههای مختلف و همکاری در حوزه فناوری، از جمله گامهای مؤثری است که میتواند به تقویت هرچه بیشتر پیوندهای اقتصادی بین دو کشور بینجامد. جمهوری اسلامی ایران آماده است تا با بهرهگیری از تجربیات، دانش فنی و فناوریهای بومی خود، در زمینههای مختلفی با جمهوری تونس همکاری کند.
تقویت تعاملات فرهنگی و هنری، بهویژه در حوزه سینما، موسیقی، نمایشگاههای صنایع دستی و ورزش، میتواند به افزایش شناخت متقابل و تحکیم پیوندهای مردمی بین دو کشور کمک شایانی کند. اشتراکات دینی و فرهنگی ما پشتوانهای عظیم برای این امر است. حضور موفق هنرمندان ایرانی، به ویژه بازیگران سریال پرمخاطب «یوسف پیامبر» و فیلم سینمایی «ملک سلیمان» در جشنوارههای تونس، گواه روشنی بر اقبال و نگاه قابل تقدیر فرهنگی در تونس نسبت به ظرفیتهای هنری ایران است. بهپشتوانه این اشتراکات، گردشگری میان دو کشور که پس از اجرای متقابل نظام لغو روادید، رونقی بیسابقه گرفته است، میتواند فرصتی استثنایی برای تقویت پیوندهای برادری میان دو ملت باشد.
در اینجا به یاد دو بیت زیبا و جاودانه «ابوالقاسم الشابی» شاعر بزرگ تونسی میافتم که سرود:
إذا الشعبُ یَومًا أَرادَ الحیاه … فلابُدَّ أَن یَستجیبَ القَدَر
ولابُدّ للیل أن یَنجلی … ولابدّ للقَید أن ینکسر
«هرگاه ملتی اراده زندگی کند، بخت و تقدیر ناگزیر به پاسخ است
شب چارهای ندارد جز آنکه به روشنی گراید و زنجیرها راهی ندارند جز آنکه شکسته شوند.»
و در پایان، با کمال خوشحالی صعود تیم ملی فوتبال تونس به جام جهانی فوتبال در سال ٢٠٢۶ تبریک می گویم و برای این تیم و نیز تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در این رویداد مهم جهانی آرزوی موفقیت و نتایج درخشان دارم.
