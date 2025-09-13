به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: گلستان با بحران کمبود خون به‌ویژه ذخایر گروه‌های خونی O و A مثبت و منفی روبه‌رو است.

مدیر کل انتقال خون گلستان از مردم درخواست کرد که به‌ویژه در این روزهای حساس، برای اهدای خون و کمک به بیماران نیازمند اقدام کنند. وی افزود: هر واحد خون اهدایی شما می‌تواند به معنای بازگشت زندگی و امید به بیماران در حال درمان و خانواده‌هایشان باشد.

به گفته محمدی در حال حاضر بیش از چهار هزار بیمار خاص در استان گلستان به خون اهدایی وابسته هستند و این کاهش شدید ذخایر، می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت این بیماران باشد.

وی همچنین تاکید کرد: حضور اهدا کنندگان در این موقعیت می‌تواند بزرگترین پشتوانه ما در نجات جان بیماران باشد.

‌