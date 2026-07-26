عملیات بهسازی و عمرانی برای ۱۸۳ مدرسه استان سمنان در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان سمنان در محل استانداری با اشاره به روند آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: عملیات بهسازی، رنگ‌آمیزی، آسفالت، ساماندهی مدارس، کلاس‌های درس و سایر اقدامات عمرانی در ۱۸۳ مدرسه استان در حال انجام است.

وی ادامه داد: می کوشیم تمامی مدارس تا آغاز مهرماه در بهترین شرایط آماده پذیرش دانش‌آموزان شوند چرا که هدف اصلی، آغاز سال تحصیلی در مدارسی ایمن، استاندارد و باکیفیت است.

استاندار سمنان اظهار کرد: اولویت با تکمیل بخش‌های آموزشی پروژه‌ها است و چنانچه برخی اقدامات جانبی مانند محوطه‌سازی یا تکمیل تأسیسات به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، نباید روند آغاز آموزش در مدارس را با اختلال مواجه کند.

کولیوند با قدردانی از همکاری مدیران آموزش و پرورش، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی استان، بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و توضیح داد: نواقص احتمالی باید در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود و وضعیت پروژه‌های باقی‌مانده نیز به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد تا هیچ مدرسه‌ای از چرخه بهره‌برداری باز نماند.

وی استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها را یکی از راهکارهای مهم تأمین منابع مالی پروژه‌های آموزشی دانست و اضافه کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند روند تکمیل مدارس در دست احداث را تسریع کرده و زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از طرح‌های آموزشی را فراهم کند.

استاندار سمنان با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی تنها به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، تأمین امکانات مناسب، ایجاد محیطی بانشاط و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، از ارکان اصلی تحقق عدالت آموزشی است و این موضوع باید به‌طور مستمر در دستور کار مسئولان قرار داشته باشد.

استاندار سمنان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل پروژه‌های آموزشی و رفع نواقص موجود، استان سمنان سال تحصیلی جدید را با آمادگی کامل آغاز کرده و گام مؤثری در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی بردارد.