به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز برگزار شد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورا، دستور جلسه امروز را تشریح کرد و گفت: در ابتدا گزارشی از سوی معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره محیط زیست، فضای سبز، نگهداشت درختان و مشکلات موجود ارائه خواهد شد.

وی افزود: در ادامه جلسه، یک‌فوریت معرفی دو نفر به‌عنوان قائم‌مقام ذی‌حساب مورد رأی‌گیری قرار می‌گیرد و سپس بررسی لایحه بازنگری و اصلاح صدور پروانه‌های ساختمانی که در دو جلسه گذشته نیمه‌کاره مانده بود دنبال خواهد شد. همچنین تعدادی از پرونده‌های مربوط به باغات در دستور کار قرار دارد.

چمران با اشاره به احتمال طرح موضوع گردشگری نیز گفت: اگر فرصت باشد، پیش از بررسی باغات موضوع گردشگری و مستقل شدن آن به عنوان یک شرکت هم در صحن شورا بررسی می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه به طرح جامع حمل‌ونقل اشاره کرد و اظهار داشت: گزارشی که جامعه حمل‌ونقل ارائه کرد از نظر ما قابل قبول نبود. کمیسیون تخصصی باید با دقت بیشتری این موضوع را بررسی کند. ما بدون طی مراحل قانونی و تأیید شورای شهر، ارسال مستقیم طرح به شورای عالی ترافیک را صحیح نمی‌دانیم.

وی تأکید کرد: این طرح صرفاً به کمبود اتوبوس محدود نمی‌شود، بلکه مسائل فنی دیگری هم دارد که در گزارش لحاظ نشده است. آنچه ارائه شد فاقد اعتبار اجرایی است و باید کارشناسان به‌طور مبسوط آن را بررسی کنند.

چمران همچنین به موضوع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی پرداخت و گفت: شهردار تهران اعلام کرده است که از آبان‌ماه ورود واگن‌ها و اتوبوس‌ها آغاز خواهد شد. این روند به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و قرار است ۷۵۱ واگن وارد کشور شود.

وی با بیان اینکه منابع مالی این پروژه تأمین شده است، اظهار داشت: پرداخت‌ها تصویب و تأیید شده اما تا چند روز پیش هنوز به حساب بانک عامل واریز نشده بود. امیدواریم این مشکل در دولت حل شده باشد، چرا که منابع موجود است و تنها نگرانی ایجاد موانع جدید از سوی برخی افراد است.

رئیس شورای شهر تهران در پایان تصریح کرد: اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، امیدواریم در بهمن‌ماه نخستین سری واگن‌ها در ایران تحویل شود. مردم باید امید خود را حفظ کنند، هرچند نباید انتظار تحقق سریع وعده‌ها را داشته باشند.