۶۰۰۰ هکتار از شالیزارهای نکا درو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم پناهی اظهار کرد: تا امروز ۶۰۰۰ هکتار از مجموع ۷۵۰۰ هکتار شالیزارهای این شهرستان برداشت شده است.
وی ادامه داد: همچنین تاکنون ۳۶ هزار تن شلتوک از این اراضی تولید شده است.
وی افزود: با توجه به روند کنونی برداشت، پیشبینی میشود تولید شلتوک شهرستان نکا تا پایان فصل برداشت به بیش از ۴۵ هزار تن برسد.
پناهی همچنین بر اهمیت حمایت از کشاورزان و تقویت زیرساختهای کشاورزی تأکید کرد و اظهار امیدواری کرد که با برنامهریزیهای انجام شده، تولیدات کشاورزی افزایش یافته و وضعیت اقتصادی کشاورزان نکا بهبود یابد.
نظر شما