انزجار جهاد اسلامی از سکوت عربی_اسلامی درباره هتاکی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش جهاد اسلامی در واکنش به هتاکی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی در بیانیه ای اعلام کرد: یورش نتانیاهو جنایتکار جنگی به البراق، تجاوزی آشکار به اماکن مقدس و توهینی به همه آزادگان جهان است. هتک حرمت البراق توسط نتانیاهو جنایتکار، نمایش انتخاباتی است که می‌خواهد با آن آینده سیاسی خود را نجات دهد.

جهاد اسلامی همچنین ضمن تسلیت شهادت یکی از شهروندان فلسطینی که در نزدیکی ایست بازرسی «غنیم» به شهادت رسید، از عملیات‌های شهادت‌طلبانه در رام‌الله و جنین تمجید و اعلام کرد: عملیات مقاومت در رام‌الله و جنین را ارج می‌نهیم.

جنبش جهاد اسلامی بیان کرد: این ضربات کوبنده به نتانیاهو جنایتکار ثابت می‌کند که هتک حرمت اماکن مقدس ما بهای سنگینی خواهد داشت که نظامیان و شهرک‌نشینان او خواهند پرداخت.

جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد: ما سکوت کامل دولت‌های عربی و اسلامی را در قبال این تحریک مستقیم در یکی از مقدس‌ترین اماکن مسلمانان محکوم می‌کنیم. ما خواستار حضور بیشتر و حضور پررنگ‌تر در محوطه مسجد الاقصی برای خنثی کردن طرح‌های تلمودی هستیم.