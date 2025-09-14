  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۳

۶۶ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در اصفهان کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در راستای اجرای طرح کشف وسایل نقلیه مسروقه در سطح شهرستان، ۶۶ دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح کشف انواع وسایل نقلیه مسروقه به صورت گسترده به تمامی واحدهای عملیاتی سطح کلانشهر اصفهان ابلاغ و این طرح اجرایی شد.

وی ابراز کرد: در این رابطه مأموران انتظامی با شناسایی محلات هدف و با گشت زنی‌های فعال و هدفمند موفق شدند ۳۱ دستگاه خودرو و ۳۵ دستگاه موتورسیکلت مسروقه را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی و امنیت محله محور با هدف دستگیری مخلان نظم و امنیت عمومی و متهمان متواری با قوت در سطح محلات جزم خیز و آلوده اجرایی خواهند شد.

