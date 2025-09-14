  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۰

نظارت بر طرح‌های پرورش میگو در اراضی واگذار شده بوشهر

نظارت بر طرح‌های پرورش میگو در اراضی واگذار شده بوشهر

بوشهر- مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرگفت:طی هفته گذشته، عوامل نظارتی شهرستان بوشهر از ۱۵ طرح پرورش میگو در اراضی واگذار شده بازدید و نظارت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در هفته گذشته، نظارت بر ۱۵ طرح پرورش میگو در اراضی واگذار شده شهرستان بوشهر با هدف اطمینان از رعایت قوانین و دستورالعمل‌ها انجام شد.

وی ادامه داد: وظیفه عوامل نظارتی شهرستان، بررسی عملکرد طرح‌ها، شناسایی مشکلات احتمالی و جلوگیری از هرگونه تخلف یا استفاده نادرست از زمین‌های واگذار شده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه نظارت مستمر بر این طرح‌ها به حفظ سلامت محیط‌زیست، تضمین بهره‌برداری بهینه از منابع و حفظ حقوق مستأجران و بهره‌برداران کمک می‌کند افزود: علاوه بر این، جلوگیری از تغییرات غیرمجاز و توجه به جلوه‌های طبیعی منطقه از دیگر سودمندی‌های این نظارت‌هاست.

احمد مشایخی تأکید کرد: اجرای دقیق نظارت‌ها، موجب افزایش کارایی طرح‌ها و احیای اقتصاد محلی شده و از اتلاف منابع ارزشمند عمومی جلوگیری کرده و نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات و حمایت از توسعه پایدار منطقه ایفا می‌کند.

