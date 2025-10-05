درآمدزایی با اجاره اراضی کشاورزی در استان بوشهر

احمد مشایخی به خبرنگار مهر گفت: وصول به موقع و کامل عواید اجاره اراضی واگذاری نقش کلیدی در تضمین استمرار و پیشرفت کاربری‌های اقتصادی و توسعه‌ای ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه این اقدام به پیشبرد طرح‌های اقتصادی کمک شایانی می کند افزود: این درآمدها به عنوان منابع مالی پایداری، نه تنها امکان حمایت از اجرای طرح‌ها را فراهم می‌آورد، بلکه موجب افزایش انگیزه بهره‌برداران برای پایبندی به تعهدات قراردادی و توسعه بهینه اراضی می‌شود.

مدیر امور اراضی ادامه داد: دقت در تسویه منظم و دقیق این عواید، زمینه را برای حفظ حقوق مالکیتی و کنترل مستمر بر اراضی محل واگذاری فراهم می‌سازد که در نتیجه از تضییع حقوق عمومی و زمین‌خواری جلوگیری می‌کند.

مشایخی تاکید کرد: اهمیت ویژه‌ای به وصول عواید اجاره در فرایند تمدید قراردادها داده شده تا ضمن حفظ تعادل مالی و حقوقی، سرعت و کیفیت پیشرفت طرح‌ها تضمین شود.

وی تصریح کرد: این نتیجه در شرایطی تحقق یافته که تعامل سازنده با بهره‌برداران و نظارت مستمر، اصلی‌ترین رویکرد مدیریت امور اراضی استان به شمار می‌رود و بازتابی از تلاش مستمر دستگاه‌های ذیربط برای توسعه متوازن و حفظ حقوق عمومی است.