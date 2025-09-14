ضرورت همدلی و شبکه سازی بین جامعه بانوان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سارا طالبی صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه رویداد ره بانو گفت: ما همواره به دنبال این هستیم که با همدلی و همکاری در کنار یکدیگر باشیم و تجربیات خود را در مسیر انقلاب و تحقق اهداف نظام اسلامی به اشتراک بگذاریم. این رویداد نشان داد که بانوان استان‌های مختلف کشور با وجود چالش‌های مختلف، توانسته‌اند نقش خود را در این مسیر به درستی ایفا کنند.

وی ادامه داد: ما باید با امکانات کمتر و در شرایط مختلف به دنبال پیشبرد اهداف خود باشیم. در این راه، مهم است که از تجربیات یکدیگر بهره‌مند شویم و در کنار هم در این مسیر ادامه دهیم.

طالبی در پایان از همدلی و همکاری بین استان‌ها و ضرورت حفظ این ارتباطات در سطوح مختلف کشور صحبت کرد و افزود: شبکه‌سازی و همدلی واقعی بین بانوان کشور باید درونی و مبتنی بر اعتماد متقابل باشد. این همان چیزی است که باید در همه عرصه‌ها پیگیری شود.

وی همچنین بر اهمیت ادامه مسیر انقلاب در قالب فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: بانوان مجاهد باید معلمان ثانی زنان بشری باشند و در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.