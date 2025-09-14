کشتی‌ کانتینری به گِل نشسته در لنگرگاه بندرعباس شناورسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی‌زاده با اعلام شناورسازی شده و نجات یک فروند کشتی کانتینری به گِل نشسته در لنگرگاه بندرعباس اظهار کرد: روز جمعه به دلیل شرایط بد جوی و سرعت باد و ارتفاع موج، یک فروند کشتی کانتینری تحت پرچم پاناما به طول حدود ۱۱۰ متر واقع در لنگرگاه بندرعباس به‌علت از کار افتادن موتور و ژنراتور همچنین نبود حضور کاپیتان و حداقل خدمه در ساحل بندر عباس به گل نشست.

وی ادامه داد: بعد از وقوع سانحه اقدامات و پیگیری‌های حقوقی و قضائی انجام شد و همزمان تیم عملیاتی تشکیل و برنامه‌ریزی برای نجات شناور را آغاز کرد.

به گفته معاون دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان؛ با در نظر گرفتن شرایط جزر و مدی در نخستین فرصت مساعد صبح روز شنبه تیم عملیاتی کار بر روی کشتی را شروع و در کوتاه‌ترین زمان و به صورت ایمن عملیات شناورسازی انجام شد.

مکی‌زاده اضافه کرد: این تیم شامل چهار فروند یدک‌کش، دو فروند قایق با هدایت راهنمای بندر و کارشناسان جستجو و نجات به همراه سایر تجهیزات لازم بود که با اقدام به موقع و حرفه‌ای مانع از ماندگاری کشتی در ساحل و تبعات منفی آن برای ایمنی آبراه و محیط زیست دریایی شدند.