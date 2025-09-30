ضبط ۱۳ دستگاه ماینر قاچاق در کوره آجرپزی یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور انصاری از کشف و ضبط ۱۳ دستگاه ماینر قاچاق به همراه پاور و برد ماینر در یک کوره آجرپزی خبر داد و افزود: پرونده این تخلف با ارزش پنج میلیارد و ۵۵۱ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد مورد بررسی قرار گرفت.

انصاری افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات موجود، اتهام انتسابی را محرز دانسته و متخلف را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، به پرداخت جزای نقدی معادل ارزش کالا، یعنی پنج میلیارد و ۵۵۱ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده در راستای اجرای طرح جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز و با گزارش نیروی انتظامی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.