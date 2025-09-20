محکومیت هفت میلیاردی قاچاقچی خودرو در اردکان

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور انصاری گفت: پرونده خودرو سانتافه قاچاق به ارزش هفت میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اردکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، متخلف را علاوه بر ضبط خودرو به پرداخت هفت میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی خودرو محکوم کرد.

انصاری گفت: پس از قطعی شدن حکم صادره، پرونده در اجرای احکام، اجرا و پرونده مختومه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: مأموران نیروی انتظامی پلیس آگاهی شهرستان اردکان یک دستگاه خودرو سانتافه را به ظن قاچاق کشف، و پرونده این تخلف را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.