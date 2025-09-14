افزایش نرخ ارز توافقی در مرکز مبادله؛ دلار ۷۲ هزار تومان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در بازار توافقی و مرکز مبادله ارز، نرخ دلار، یورو و درهم با افزایش نسبت به روز کاری قبل مواجه شد. قیمت اسکناس دلار به ۷۲ هزار و ۳۲ تومان و یورو به ۸۴ هزار و ۵۲۲ تومان رسید، در حالی که نرخ حوالهها نیز رشد مشابهی را تجربه کرد.
بازار توافقی ارز در ایران با هدف نزدیککردن نرخ بازار آزاد و رسمی و ایجاد شفافیت در معاملات راهاندازی شد. طی ماههای اخیر، نوسانات نرخ ارز تحت تأثیر عوامل اقتصادی داخلی همچون کسری بودجه، وضعیت تجارت خارجی، و تحولات بازارهای جهانی شدت گرفته است. افزایش تدریجی نرخ ارز به ویژه در دلار و یورو، همواره تأثیر مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و سطح عمومی قیمتها داشته و از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت اقتصادی کشور محسوب میشود.
نظر شما