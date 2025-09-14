بهروز محبی نجم‌آبادی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر سیاسی و اقتصادی گفت: با وجود اعلام فعال‌سازی مکانیسم ماشه، فشارهای سیاسی و جنگ دوازده‌روزه، وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی کشور همچنان مطلوب است و کاهش نیافته است.

او تأکید کرد: امروز نه‌تنها صادرات نفتی کشور در جریان است، بلکه با سرمایه‌گذاری کشورهای هم‌پیمان و دوست، شرایط ما در حوزه زیرساختی نیز بهبود خواهد یافت.

محبی نجم‌آبادی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را ناشی از عوامل سیاسی و روانی دانست و افزود: سودجویان با فضاسازی و قیمت‌گذاری‌های کاذب، به‌ویژه از طریق عوامل وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن در برخی کشورهای همسایه، زمینه افزایش قیمت ارز را فراهم کرده‌اند. با این حال، همان‌طور که در تجربه جنگ ۱۲ روزه یا شهادت رئیس‌جمهور شهید و همراهان دیدیم، این افزایش نرخ دلار موقتی و کوتاه‌مدت است و پس از مدتی حباب قیمتی آن تخلیه خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه درباره مکانیسم ماشه تصریح کرد: اسنپ‌بک چیزی جز یک تفنگ بدون فشنگ نیست. اروپایی‌ها با وجود امضای توافق برجام، هیچ‌گاه به تعهدات خود پایبند نبودند و تحریم‌هایی که امروز به نام اسنپ‌بک مطرح می‌شود، همان‌هایی است که در سال‌های گذشته علیه ایران اعمال شده بود.

او یادآور شد: در برجام دیدیم که آمریکا از توافق خارج شد و اروپا نیز به تعهدات خود عمل نکرد. بنابراین، فعال‌سازی اسنپ‌بک صرفاً یک فضاسازی روانی علیه کشور ماست.

به گفته محبی نجم‌آبادی، همان‌گونه که تهدید به خروج از برجام و حتی حمله نظامی پیش‌تر علیه ایران مطرح و اجرا شد، اکنون چیزی باقی نمانده که غرب بتواند از آن به‌عنوان تهدید تازه علیه کشور استفاده کند.