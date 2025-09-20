به گزارش خبرنگار مهر «مکانیسم ماشه» یا اسنپبک، بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که به کشورهای عضو برجام اجازه میدهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، روند بازگرداندن تحریمهای بینالمللی را آغاز کنند. این مکانیسم در سال ۲۰۱۵ و همزمان با تصویب برجام بهعنوان یک ابزار فشار گنجانده شد.
هرچند آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، اما در سالهای بعد تلاش کرد با استناد به جایگاه سابق خود در توافق، فعالسازی مکانیسم ماشه را پیگیری کند که با مخالفت دیگر اعضا روبهرو شد. اروپا نیز در مقاطع مختلف از این ابزار بهعنوان اهرم فشار استفاده کرده است.
ایران در برابر این اقدامها، سیاست «خنثیسازی و دور زدن تحریمها» را دنبال کرده و همزمان با تعمیق روابط تجاری و اقتصادی با اعضای سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، بر توسعه همکاریهای منطقهای و غیرغربی تأکید دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده تحریمهای یکجانبه آمریکا حتی گستردهتر از تحریمهای شورای امنیت، فشار عمده بر اقتصاد ایران وارد کرده، اما مانع کامل از تداوم تجارت و تولید نشده است.
علیرضا سلیمی؛ عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به رأی شورای امنیت سازمان ملل به فعال سازی مکانیسم ماشه با هدف بازگرداندن تحریمها علیه ایران گفت: ما در طول سالهای گذشته با تحریمهایی شدیدتر از تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل مواجه بودهایم؛ بنابراین فعال شدن اسنپبک نمیتواند اثر خاص و جدیدی بر اقتصاد کشورمان داشته باشد.
وی افزود: تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران به مراتب گستردهتر و شدیدتر از تحریمهای شورای امنیت بوده که با وجود شدیدترین تحریمها و ضمانت اجرایی آنها، ایران همچنان به راه خود ادامه داده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار کرد: فعال سازی اسنپبک بیشتر جنبه روانی دارد تا جنبه اقتصادی و به هر حال مانند یک ماه اخیر ممکن است بعد روانی این موضوع تأثیراتی بر تحریک انتظارات تورمی و نوسانات موقتی ارز داشته باشد.
سلیمی تصریح کرد: آمریکا و اروپا به دنبال موج سواری بر روی بار روانی فعال سازی اسنپ بک و جوانب کار در این بخش هستند؛ در حالی که پیش از این تحریمها به شکل گستردهتر و شدیدتر از سوی آنان علیه ایران اعمال شده است.
وی افزود: البته آنان باید بدانند که ایران در این باره دست بسته نیست و طرحهای مختلفی از جمله طرح خروج ایران از NPT در دستور کار مجلس قرار دارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان با تاکید بر اینکه فعالشدن مکانیسم ماشه به معنای بنبست برای ایران نیست، گفت: عضویت ایران در سازمانها و اتحادیههای مختلف اعم از بریکس و شانگهای امکان دور زدن تحریمها را بیشاز گذشته برای ما فراهم کرده است و میتوانیم با تعامل بیشتر با اعضای مهم چنین نهادهایی، از این شرایط نیز عبور کنیم.
