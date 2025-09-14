تکمیل پروژه فاضلاب جنوب شرقی بوشهر نیازمند ۱۵۰۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید استاندار بوشهر از روند اجرای پروژه فاضلاب منطقه تنگکها و ایستگاه پمپاژ فاضلاب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح به عنوان یکی از مهمترین پروژههای زیربنایی شهر بوشهر در حال اجراست و تأمین اعتبار آن برای بهرهبرداری کامل ضروری است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: تاکنون بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی شامل لولهگذاری و زیرساختهای اصلی انجام شده اما ادامه کار نیازمند تخصیص اعتبارات جدید است.
بردستانی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه تصریح کرد: تکمیل طرح فاضلاب جنوب شرقی بوشهر علاوه بر ارتقای سطح خدمات شهری، تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت زیستمحیطی و بهداشتی منطقه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، این پروژه در زمانبندی پیشبینی شده تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار بوشهر نیز در این بازدید بر ضرورت همکاری دستگاههای مسئول برای تسریع در روند اجرای طرح تأکید کرد و گفت: دولت حمایت از پروژههای حیاتی در حوزه آب و فاضلاب را از اولویتهای اصلی خود میداند.
