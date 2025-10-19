  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

امام جمعه گناوه: معارف مهدویت در جامعه ترویج شود

امام جمعه گناوه: معارف مهدویت در جامعه ترویج شود

بوشهر- امام جمعه گناوه بر ترویج معارف مهدویت در جامعه و لزوم همکاری همه مساجد و مراکز فرهنگی با بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی، ظهر یکشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام موسوی‌نسب، مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) شهرستان گناوه، بر ضرورت تبیین و ترویج معارف مهدویت و نهادینه کردن فرهنگ انتظار در جامعه تأکید کرد.

امام جمعه گناوه ضمن تقدیر از فعالیت‌های انجام‌شده توسط بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)، اظهار کرد: همه مساجد، ائمه جماعات و مراکز فرهنگی ما باید در مسیر ترویج معارف مهدوی فعال باشند.

وی بیان کرد: بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج) به دبیری حجت‌الاسلام موسوی‌نسب محور فعالیت‌های مهدوی شهرستان است و لازم است همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی از این مجموعه حمایت کنند.

وی با بیان اینکه فرهنگ انتظار باید به یک گفتمان عمومی در جامعه تبدیل شود، افزود: آموزش، آگاهی و پیوند دادن نسل جوان با معارف مهدویت، یک ضرورت فرهنگی است که باید از طریق برنامه‌های هدفمند، مدارس، مساجد و هیئات مذهبی دنبال شود.

در این دیدار که با هدف بررسی راهکارهای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و مهدوی در سطح شهرستان برگزار شد، موضوعاتی از جمله آشنایی نسل جوان و دانش‌آموزان با آموزه‌های مهدوی، تقویت برگزاری مراسم دعای ندبه و افزایش تعداد آن در مساجد و مراکز مذهبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه این نشست، راهکارهایی برای هماهنگی بیشتر بین نهادهای فرهنگی شهرستان و بنیاد مهدی موعود (عج) مطرح و مقرر شد امام جمعه گناوه جهت اختصاص یک دفتر دائمی برای مدیریت و سامان‌دهی فعالیت‌های مهدوی شهرستان رایزنی‌های لازم را انجام دهد.

کد خبر 6627340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها