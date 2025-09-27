ربات ویدئومتری برای پایش شبکه فاضلاب بوشهر خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این ربات قادر است در لوله‌هایی با قطر ۲۰۰ میلی‌متر به بالا تا مسافت ۲۵۰ متر حرکت کند و ضمن تصویربرداری و فیلم‌برداری با دقت بالا، شیب لوله و متراژ طی‌شده را اندازه‌گیری و ثبت کند.

وی افزود: ربات یادشده با برخورداری از شش چرخ متحرک، امکان حرکت در چهار جهت را دارد و تمامی عیوب احتمالی لوله‌ها را قبل از ایجاد مشکل شناسایی و گزارش می‌کند.

بردستانی بیان کرد: این دستگاه با درجه حفاظتی آی‌پی ۶۸ در برابر نفوذ آب مقاوم است و بدنه آن از جنس استیل ضدخوردگی، ضدزنگ و ضدفرسایش ساخته شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: استفاده از این ربات موجب می‌شود نقشه‌ای کامل از وضعیت شبکه جمع‌آوری فاضلاب تهیه و زمینه برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی فراهم شود.